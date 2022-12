Quando va evitato lo spegnimento con acqua? 

Spread the love

ROBRTO TAGLIAFERRI

Le principali attrezzature per lo spegnimento degli incendi sono realizzate da tubazioni, collegabili tra loro (manichette) o fisse e avvolte su rulli (naspi); quest’ultimi sono caratterizzati da tubi in gomma direttamente allacciati alla rete idrica. L’acqua è inviata dalle bocche di erogazione ai diffusori, capaci di lanciare a distanza e perciò chiamati “lance”. LO SPEGNIMENTO CON ACQUA VA EVITATO: in presenza di apparecchiature sotto tensione, in quanto è conduttore di elettricità; su fuochi di classe “C” (gas); su fuochi di classe “D” (metalli); su fuochi di classe “F”; (oli e grassi) ed in ambienti a temperatura inferiore a 0°C.

