Cinque mesi di eventi artistico-culturali: al via la II edizione di EUR Culture per Roma

Al via la seconda edizione di EUR Culture per Roma, il programma di eventi, cultura e spettacoli ideato e promosso da EUR S.p.A., con la direzione artistica di Oscar Pizzo, che dal 18 dicembre 2022 fino al 23 maggio 2023 trasforma La Nuvola, il Palazzo dei Congressi, i Parchi e i giardini dell’Eur e l’intero complesso urbanistico in una centralità della cultura capitolina. L’offerta comprende eventi artistico-culturali rivolti a tutte le fasce d’età lungo cinque mesi di programmazione.

La collaborazione tra Arvo Pärt, il compositore contemporaneo più eseguito al mondo, e Bob Wilson, tra i più importanti registi mondiali, con le coreografie di Lucinda Child promosso da EUR S.p.A. in co-produzione con il Teatro dell’Opera di Roma, per la prima volta e in esclusiva per l’Italia, ambienterà La Passione di Adamo alla Nuvola. Ma anche cantare l’opera lirica, vivere l’emozione del palcoscenico, conoscere e amare la musica sinfonica, comprendere come si sviluppa un balletto, riconoscere la musica classica nella musica popolare, sono questi alcuni degli obiettivi principali del progetto Europa InCanto Orchestra. Il progetto in co-produzione con il Teatro dell’Opera di Roma, è sostenuto da Poste Italiane. E ancora il Festival internazionale del Teatro di Figura e delle Marionette che porterà al monumentale Giardino delle Cascate, al Museo delle Civiltà, al Teatro del Lido di Ostia, al Teatro Verde, al Teatro Biblioteca Quarticciolo e al Teatro di Tor Bella Monaca un festival diffuso con un ricco calendario di spettacoli, mostre, laboratori, incontri, tra cui spicca la realizzazione per teatro di marionette di Pinocchio Mal Visto dal Gatto e la Volpe un progetto di Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti, durante il quale i due scrittori, amici di vecchia data, si divertono a travestirsi e recitare le parti del Gatto (Gregoretti) e la Volpe (Camilleri) in un video in apertura di questo sorprendente Pinocchio. E poi l’opera Il Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in versione ridotta, ambientata nel suggestivo Giardino delle Cascate, con l’orchestra e le voci di Europa InCanto Orchestra e la partecipazione delle scuole elementari di Roma all’interno del progetto “Scuola InCanto”. E poi per il programma Educational, che coinvolgerà le scuole e le istituzioni, gli incontri con l’architetto Massimiliano Fuksas, il costituzionalista Sabino Cassese, il banchiere Lorenzo Bini Smaghi, Padre Maurizio Botta, l’ambasciatore Michele Valensise, lo scienziato del Cern di Ginevra Mauro Iodice, il produttore cinematografico Riccardo Tozzi, il giornalista Maurizio Mannoni. Saranno affrontati attraverso il confronto tra il lontano passato e il presente, nel ciclo di incontri su archeologia e contemporaneità denominato “Movimento Parallelo”, temi come la decolonizzazione dell’arte, la responsabilità della rinuncia politica e di potere tra ieri e oggi, la globalizzazione, la spettacolarizzazione dell’antichità, con Darius Arya e Mario Sesti, Giuseppina Muzzarelli e Massimo Franco alla Nuvola, Giorgio Manzi e Chiara Francini, Dan Hicks e Massimo Osanna al Museo delle Civiltà.

Due sono le macro-sezioni che scandiscono il ritmo alla programmazione di questa seconda stagione: gli appuntamenti di maggiore richiamo e il programma educational rivolto alle scuole e alle famiglie.

