Ipotesi accordo sindacale per armonizzazione indennità del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF e Forze di Polizia.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA’ SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO

DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2022/12/IPOTESI-ACCORDO.pdf