mercoledì, Dicembre 21, 2022
Ultimo:

Il Faro in Rete

Il faro testata di informazione online

Decreti e circolari Vigili del fuoco 

Ipotesi accordo sindacale per armonizzazione indennità del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF e Forze di Polizia.

Il Faro 0 commenti
Spread the love
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA’ SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO
DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2022/12/IPOTESI-ACCORDO.pdf

Potrebbe anche interessarti

Soccorso un uomo caduto con un trattore

Il Faro 0

Incendio di rimessaggio a Pulsano

Il Faro 0

Presidio VVF Amatrice: la FNS CISL ancora una volta risolutiva pe ottonee la proroga

Il Faro 0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.