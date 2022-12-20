Ipotesi accordo sindacale per armonizzazione indennità del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF e Forze di Polizia.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL’ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL’ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA’ SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO
DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
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