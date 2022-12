Studentessa spagnola ubriaca si arrampica su un cornicione alto 10 metri urlando “Feliz Navidad”

Spread the love

Aveva il bicchiere di birra ancora fra le mani quando si è arrampicata sul cornicione di un palazzo cantando e augurando Feliz Navidad: è successo nella serata di venerdì scorso, 16 dicembre, a Testaccio, dove una ragazza spagnola, a Roma per ragioni legate allo studio, era andata a fare serata.

Spaventati per la situazione, hanno allertato anche i vigili del fuoco che in breve tempo hanno raggiunto il locale, in una delle vie della movida della zona di Roma sud ovest. Insieme a loro, per farla scendere, sono arrivati anche alcuni agenti della polizia e un’ambulanza.

L’intervento dei vigili del fuoco

I pompieri hanno immediatamente provveduto a mettere l’area in sicurezza e hanno aiutato la ragazza a scendere dal cornicione. Una volta a terra, è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 che l’hanno visitata per escludere ferite: fortunatamente la studente si trovava in buono stato di salute e non è stato necessario neppure trasferirla in ospedale.

