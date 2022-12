A Natale in Terra Santa, riprendono i pellegrinaggi a Betlemme

Spread the love

GERUSALEMME , 21 dicembre, 2022 / 2:00 PM (ACI Stampa).-

Il Natale in Terra Santa ha un sapore particolare, e Betlemme, come sempre in occasione del Natale, è una cartina tornasole di quanto sta avvenendo in Israele.

Lo spiega bene l’editoriale della rivista Terra Santa che racconta la ripresa dei pellegrinaggi. “Nelle ultime settimane d’Avvento e fino all’Epifania, è atteso infatti un vero e proprio pienone. ‘I mesi tra settembre e novembre – ha spiegato il padre Custode a Roma il 5 novembre in occasione della XV Giornata dei volontari di Terra Santa – possono essere ritenuti mesi di rilancio dei pellegrinaggi. Le presenza più numerose sono quelle statunitensi, con circa 100 mila prenotazioni a fine 2022, seguite dai brasiliani e dagli italiani con 20 mila prenotazioni entro la fine dell’anno'”.

L’editoriale ricorda che ” a luglio, in un messaggio video diffuso dal Christian Media Center di Gerusalemme, fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa, era stato perentorio: “Prima e più ancora dell’aspetto economico (moltissimi lavorano infatti nel settore del turismo e dell’accoglienza ), anche per i cristiani locali è importante l’esperienza di fede, l’esperienza di far parte di una Chiesa che è una famiglia universale che abbraccia tutta intera l’umanità'”.

