California, forte scossa di magnitudo 6.4 a nord di San Francisco 

Forse scossa di terremoto sulla costa settentrionale della California. Lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS.

Per ora non ci sono notizie di feriti o vittime. L’istituto segnala inoltre altre sette scosse minori nella stessa zona, di magnitudo compresa tra 2.5 e 4.6.

Il terremoto, seguito da altre di assestamento di magnitudo compresa tra 2.5 e 4.6, ha invece causato alcuni danni e l’interruzione dell’elettricità in diverse contee, compresa quella di San Francisco. L’edizione online del New York Times pubblica un video tratto dall’account Twitter di una residente della zona che mostra numerosi oggetti caduti a terra nella sua abitazione in seguito al sisma.

Il terremoto odierno segue quello di magnitudo 6.2 registrato nella vicina località di Cape Mendocino – sempre nella Contea di Humboldt – esattamente un anno fa: il 20 dicembre 2021

