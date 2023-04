Il pezzo di terra abbandonato dal Vicariato che i cittadini vogliono trasformare in luogo di aggregazione

Spread the love

n pezzo di terra di circa mezzo ettaro abbandonato da oltre dieci anni, mai acquisito dal Comune e rivendicato dai cittadini che ne vorrebbero fare un luogo di aggregazione per il quartiere. A Spinaceto, nel IX municipio, nei prossimi mesi si deciderà il destino di un’area che sin dalle origini del piano di zona è stata assegnata al Vicariato per la realizzazione di un luogo di culto, ma che è rimasta sempre sgombera.

Ci troviamo tra via degli Eroi di Cefalonia, via Aldo Eluisi, via degli Eroi di Rodi e il cavalcavia di viale dei Caduti per la Resistenza. Il Vicariato, sin da quando è stato istituito il piano di zona numero 46, uno tra gli originari decisi dal I piano di edilizia economica pubblica, aveva la possibilità di realizzare alcune strutture dedicate al culto:

Una terza struttura doveva nascere nel pezzo di terra di circa 4.000 mq in questione, vicino a Tre Pini, a due passi da una villa romana. Ma non è mai successo nulla e se fino al 2010 la manutenzione era quasi impeccabile, da oltre dieci anni a questa parte il degrado ha preso il sopravvento: erba alta, sporcizia, alberi pericolanti, rovi.

ROMATODAY.IT