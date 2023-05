Fazio, sul Nove la domenica e un ruolo editoriale

Spread the love

Il suo spazio, quello della domenica sera, il suo talk, tra attualità, interviste e intrattenimento leggero, e un ampio ruolo editoriale: è il futuro che attende – a quanto si apprende – Fabio Fazio nella sua nuova casa, il Nove, in base all’accordo quadriennale firmato con Warner Bros.

ANSA – Con il conduttore traslocano il suo gruppo di autori e Luciana Littizzetto con i suoi monologhi cult. In forse Filippa Lagerback, evocata nel tam tam sui social. Il titolo dovrebbe restare Che Tempo Che Fa: per l’ufficializzazione bisogna attendere il termine del contratto con la Rai. E così anche la produzione, che dovrebbe essere affidata a Banijay cui fa capo l’OFFicina. Quanto agli ospiti, non dovrebbe essere un problema per una major come Warner approcciare grandi talent. Ma l’obiettivo della società non è solo arricchire l’offerta del canale, accendendo la domenica sera che parte da una media del 2-2.5% di share. L’accordo di ampio respiro – e a quanto pare chiuso a condizioni più favorevoli rispetto all’ingaggio Rai – prevede infatti che Fazio possa portare la sua esperienza, in un gruppo che spazia dal cinema alla tv allo streaming, per lo sviluppo di nuovi progetti editoriali.

Intanto il conduttore, acquisito il divorzio dalla Rai, si sfoga nella sua rubrica su Oggi, accusando la “strabordante ingordigia” della politica. Nessun vittimismo, è la premessa, ma “negli anni scorsi ho sperimentato sulla mia pelle che cosa vuol dire essere adoperato come terreno di scontro senza alcuna possibilità di difesa se non quella dei risultati del proprio lavoro. Anche se servono a poco o a niente, soverchiati come sono dalla potenza di fuoco che ti viene scaricata addosso. La sensazione di essere merce pericolosa e non una risorsa della propria azienda non è gradevole”.