Berlino, incendio nel pub “Allarme antincendio”

Nella tarda serata di giovedì, è divampato un incendio nel pub “Allarme antincendio” (Feuermelder), prontamente segnalato ai vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto poco dopo le 23.00, con 18 operatori di emergenza.

Il pub si trova a Krossener Straße, in Boxhagener Platz, nel distretto berlinese di Friedrichshain, area nota per la presenza di diversi bar e ristoranti e che spesso vede transitare molte persone e non solo nel fine settimana. Il fuoco si è sviluppato nella zona posteriore del locale.

In base a quanto riportato d fonti ufficiali, si sarebbe trattato di un piccolo incendio, che non ha fortunatamente causato vittime. Ospiti e personale, infatti, avevano lasciato il pub già prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno comunque domato facilmente le fiamme.

