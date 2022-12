Manovra, caos in Aula ed errori ma il testo va. Cambia ancora 18App

Spread the love

oma, 23 dicembre 2022 – Sarà ricordata come la fiducia dell’antivigilia. Perché, alla fine di un’ennesima giornata di passione tra Ministero dell’Economia, aula e commissione Bilancio a Montecitorio, sarà solo il ricorso alla fiducia (in programma per stasera) a permettere alla manovra di tagliare, entro la notte di oggi, il traguardo della Camera.

Dopo che, in extremis, è stato stralciato dalla legge di Bilancio, al termine di un altro scontro tra maggioranza e opposizione, il finanziamento da 450 milioni di euro per i Comuni che, però, aveva il “piccolo” difetto di non avere copertura finanziaria. E dopo che sono state corrette in corso 44 norme finite nel mirino della Ragioneria generale dello Stato.

Tant’è che cambia di nuovo il bonus giovani: “I nati nel 2004 avranno il beneficio per i 18 anni secondo le regole vigenti per 18app – ha spiegato il sottosegretario all’Economia, Federico Freni – I nati nel 2005 che compiono 18 anni nel 2023 lo prenderanno nel 2024 con le nuove regole”. Mentre è rimasto nel provvedimento il via libera alla caccia a cinghiali e altri animali selvatici nei parchi e nelle città, sebbene Verdi e opposizioni abbiano tentato fino all’ultimo di dare battaglia.

