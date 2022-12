Modena, due uomini trovati morti in una villetta

Spread the love

Due persone sono state trovate morte in tarda mattinata in una villetta a Serramazzoni, sull’Appennino modenese. Una delle vittime è Claudio Belloi, un commerciante della zona. Era il proprietario della casa, in via Belvedere dove è avvenuto il dramma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. A dare l’allarme sarebbe stato un collega di una delle due vittime. Accertamenti sono in corso e tra le ipotesi c’è quella di un omicidio suicidio. (Necrologi)

(Giornale di Sicilia)