Piromani in azione al Cep: dati alle fiamme quattro cassonetti in due ore

Quattro cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme, in sequenza, al quartiere Cep, alla periferia sud di Foggia. Il fatto è successo nella notte: in poco più di due ore – dalla mezzanotte alle due – sono stati incendiati ben quattro contenitori per i rifiuti posizionati in viale Kennedy e dintorni.

Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, evitando danni collateriali ad automobili e abitazioni vicine. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine: pochi dubbi sul fatto che ci sia la stessa mano dietro i roghi. Informazioni preziose per risalire all’identità del ‘piromane’ potranno giungere dalla visione dei filmati delle telecamere presenti in zona.

