Avellino, brucia un autoarticolato a Ariano Irpino

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco, alle ore 5.20 del 31 dicembre, sono intervenuti a Ariano Irpino per l’incendio di un autoarticolato che trasportava derrate alimentari. L’autista del mezzo proveniente da Napoli che doveva scaricare la merce in un supermercato del posto, in fase di manovra si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme e ha subito avvertito la sala operativa. Tre le squadre intervenute da: Ariano Irpino, Grottaminarda, e Avellino. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio da più punti per evitarne la propagazione e per contenere il rogo Le squadre hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo.