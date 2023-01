Choc a Pesaro, trovati morti in casa a distanza di 2 ore: malori fatali per una donna e un pensionato

Spread the love

Due decessi avvenuti a distanza di poche ore alle 5 Torri e a Muraglia. Due malori fatali per un uomo di 64 anni e una donna di 60 entrambi pesaresi. Il primo allarme è scattato ieri mattina intorno alle 10.45. Una richiesta di aiuto è arrivata da un giovane che ha chiamato i vigili del fuoco perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la zia. Era preoccupato dello strano silenzio e molto allarmato dal fatto che la signora non rispondesse alle chiamate.

La donna viveva in via Nanterre, in una palazzina al secondo piano. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno dapprima verificato che nessuno rispondeva al campanello e quindi forzato la porta dell’appartamento.

