Maxi incidente con quattro auto coinvolte: sei feriti in ospedale

Verso le ore 17 di domenica 8 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 38 in Via Crevada a Refrontolo per un incidente tra quattro auto con sei feriti non gravi, due di loro sono usciti praticamente illesi dallo scontro mentre altre quattro persone sono state portate in pronto soccorso. Hanno 42, 44, 57 e 60 anni.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, favorito dal maltempo e dalle condizioni del manto stradale a causa delle abbondanti piogge delle scorse ore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.