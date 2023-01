Scoppia un incendio nell’ex residence abbandonato, evacuati 50 clochard

Spread the love

L’ex residence Jolly di via Cavezzali, nella periferia nord-est di Milano, è stato evacuato all’alba di oggi lunedì 9 gennaio. Le fiamme e il fumo hanno invaso il quarto piano dell’edificio dove erano stati ammassati rifiuti prodotti in anni di degrado e abbandono. Sei squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore per domare le fiamme e gestire l’evacuazione di circa 50 persone che dormivano all’interno dello stabile e che, assicurano i soccorritori, ci “rientreranno appena possibile”.

