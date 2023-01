Il maestrale si abbatte sulla Gallura: calcinacci sulle auto a Olbia e alberi sradicati a Caprera

Spread the love

Il maestrale si abbatte con forza sulla Gallura e regala un super lavoro ai vigili del fuoco. L’arcipelago di La Maddalena, Olbia e Tempio le zone più colpite. A Caprera le squadra dei vigili del fuoco sono dovute intervenire per la caduta di un grosso pino sulla strada. Gli uomini del 115 hanno dovuto tagliarlo per ripristinare la viabilità sull’isola di Garibaldi. Ma è a La Maddalena dove si è registrato il maggior numero di interventi con la caduta di pali, insegne luminose e la messa in sicurezza di grondaie pericolanti. Gli interventi sono cominciati di notte e stanno andando avanti per tutta la mattinata.

I vigili del fuoco sono entrati in azione anche nella zona di Tempio, ma gli sforzi si sono concentrati maggiormente verso Olbia. Lì, in via Pisa, si è registrato anche il crollo di un cornicione che ha devastato le auto parcheggiate lì sotto. L’intervento è scattato intorno alle 6 di questa mattina per il crollo di una abbondante porzione di un cornicione a sbalzo.

galluraoggi.it