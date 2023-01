Parigi, sei persone accoltellate alla Gare du Nord: fermato aggressore

Spread the love

Sei persone, tra cui un agente di polizia di frontiera, sono state accoltellate da un uomo alla stazione di Parigi Gare du Nord questa mattina intorno alle 6.45. Le forze dell’ordine hanno sparato all’aggressore che è stato prontamente bloccato. Si trova adesso in ospedale in prognosi riservata con tre ferite di arma da fuoco al torace. Non aveva con sé documenti di identità, ma dopo l’arresto ha dichiarato ai poliziotti di avere la cittadinanza algerina.

adnkronos.com