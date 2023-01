Bloccati nell’ascensore dell’impianto telefonico: salvati due operai a Sant’Arsenio

Spread the love

piacevole disavventura, nel pomeriggio di ieri, per due operai della Telecom che sono rimasti bloccati nell’ascensore dell’impianto telefonico, al quinto piano, sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio.

I due, di 67 e 25 anni, entrambi provenienti dal Napoletano, avevano appena terminato i lavori di manutenzione in cima alla torre dell’impianto telefonico: nella discesa, però, l’ascensore – come riporta il sito web ondanews.it – si è bloccato. Gli operai, accortisi di essere in pericolo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i Vigili del Fuoco del locale distaccamento: le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora e trenta.

Salernonotizie.it