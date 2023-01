Tel Aviv: avvocati e giudici in piazza, contro la riforma della giustizia

Spread the love

Scendono in strada in Israele ex giudici ed avvocati, contro la riforma del sistema giudiziario. Centinaia di persone hanno manifestato questo giovedì a Tel Aviv, per protestare contro la riforma del ministro della Giustizia Yariv Levin, che mira a restringere i poteri e l’autonomia della magistratura.

Levin vuole conferire maggiori poteri ai parlamentari nella nomina dei giudici, che attualmente vengono scelti da una commissione di magistrati, avvocati e politici, sotto la supervisione del ministero della Giustizia. C’è anche la proposta di una “clausola di deroga”, che consentirebbe al Parlamento di annullare una decisione della Corte Suprema con una maggioranza semplice.

it.euronews.it