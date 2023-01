Marghera, bus dell’Actv perde 200 litri di gasolio dal serbatoio: traffico nel caos all’ora di punta e tombini intasati

Spread the love

MARGHERA – Un grosso sversamento di gasolio sulla strada in via Fratelli Bandiera a Marghera ha rallentato a lungo il traffico questa mattina – 17 gennaio – alle 8 e causato alcuni scontri fra veicoli scivolati lungo il tratto di quasi un chilometro in cui un autobus dell’Actv aveva perso il carburante, per un guasto. Solo l’arrivo dei tecnici Actv, in tarda mattinata, ha permesso di iniziare a porre rimedio al caos che si era creato.

ilgazzettino.it