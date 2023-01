Migranti, la Cei e le Ong chiedono al Parlamento l’abrogazione del decreto Piantedosi

Spread the love

Non solo le Ong, dirette interessate. Quello che arriva al Parlamento da associazioni del terzo settore e persino dalla Cei è un coro unanime: “Il decreto immigrazione va abrogato”. E anche l’Unhcr esprime forti criticità sullo strumento con il quale il governo Meloni intende governare i flussi migratori: “Questo decreto – dice Chiara Cardoletti rappresentante dell’agenzia Onu per i rifugiati – non fermerà le partenze”.

repubblica.it