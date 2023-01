Campigna. Camion esce di strada finendo nel bosco: Vigili del Fuoco recuperano anche due vetture

Spread the love

Alle ore 09.15 del 19 gennaio 2023 una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta lungo la SP4 del Bidente a Campigna per incidente stradale.

La squadra giunta sul luogo ha operato per mettere in sicurezza un autoarticolato uscito di strada ed intraversatosi nel bosco fuori dalla sede stradale.

La squadra ha recuperato anche due autovetture che, a causa del ghiaccio, erano uscite di strada senza provocare danni.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.

