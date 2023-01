Racket dei rifiuti a Pozzuoli, bruciato camion per la raccolta: in azione tre uomini armati e incappucciati

Spread the love

Un’azione plateale, in pieno stile camorristico, per lanciare un messaggio forte e inequivocabile “a chi di dovere”. C’è l’ombra del racket dietro l’incendio che ieri notte ha distrutto un camion per la raccolta dei rifiuti di proprietà della “De Vizia Transfer”, azienda che dal 2006 gestisce il servizio di raccolta differenziata a Pozzuoli.

Inquietanti le modalità del raid, messo in atto nel cuore della notte: tre uomini con i volti coperti da passamontagna, di cui uno con pistola in pugno, hanno bloccato all’interno di un parco privato il mezzo, un costipatore adibito alla raccolta dei rifiuti, e sotto la minaccia dell’arma hanno fatto scendere l’autista e l’operaio addetto alla raccolta; poi hanno cosparso di benzina la cabina di guida e hanno appiccato il fuoco. In pochi minuti le fiamme hanno divorato il mezzo, davanti agli occhi terrorizzati delle due vittime, dipendenti da oltre dieci anni della De Vizia.

ILMATTINO.IT