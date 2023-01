Terremoto a Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.5 sentita anche a Napoli

Spread the love

Napoli, 19 gennaio 2023 – Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei alle 9.44 di oggi. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, nei pressi della Solfatara a una profondità di 3 km.La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente nei pressi dell’epicentro, in particolare nel comune di Pozzuoli ma anche nei quartieri flegrei del comune di Napoli come Bagnoli e Agnano. Al momento non si registrano danni a persone o cose.*

quotidiano.net