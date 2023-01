Interventi per pioggia e neve in Romagna

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

La perturbazione in transito da ieri ha causato precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, sulle province romagnole. I vigili del fuoco dei comandi di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna stanno operando per numerosi soccorsi legati al maltempo. Sino ad ora, con una situazione ancora in evoluzione, sono oltre 200 gli interventi svolti. Da segnalare stanotte il salvataggio di due persone a Coriano (RN), alle 2:30, che erano rimaste bloccate nella propria auto per l’innalzamento delle acque del torrente in via Piane.

Nella clip l’invio di mezzi spalaneve nella zona delle operazioni.