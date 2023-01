Schianto fatale contro un muro: muiono tre giovanissimi, uno in gravi condizioni

Spread the love

È pesantissimo il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto quest’oggi a Massafra, in provincia di Taranto: a perdere la vita sono tre giovani, due deceduti sul colpo e uno poco dopo l’arrivo sul posto dei soccorritori. Il quarto ragazzo che si trovava in auto al momento del terribile impatto è al momento ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Oltre alle ambulanze del 118, sul luogo si sono precipitati anche i vigili del fuoco, gli uomini della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Massafra. I militari si sono occupati fin da subito di raccogliere indizi per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente, procedendo a effettuare tutti i rilievi. Per poter procedere con i soccorsi e con le indagini, e infine, ma solo successivamente, con la rimozione del mezzo, è stato necessario interrompere la viabilità lungo il tratto della strada provinciale interessato.