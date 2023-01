Roma, buoni risultati per i Gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco in occasione dei Campionati Italiani di Lotta Greco Romana, Stile Libero e Femminile.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si sono svolti presso il PalaPellicone di Ostia (RM), nei giorni 20 e 21 gennaio, i Campionati Italiani di Lotta Greco Romana, Stile Libero e Femminile.

Buoni risultati per i Gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco in gara, in particolar modo per il G.S.VV.F. “Merolillo” di Reggio Calabria che con Andrea Martino ha conquistato il titolo assoluto nella categoria -55kg della Greco Romana. Martino, seguito dal maestro emerito Domenico Spanò, Ispettore antincendi in quiescenza, ha dominato nettamente la sua categoria vincendo i 4 incontri per il titolo quasi sempre prima della scadenza dei 6 minuti.

Bene anche l’esordio di Salvatore Diana nella cat. -97kg dello Stile libero; l’atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, seguito all’angolo dal V.C. Paolo Scacco del Comando VV.F. di Roma, dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dalla materassina per quasi un anno, ha disputato un’ottima prestazione perdendo, purtroppo al primo incontro, contro l’italo-americano Honis Benjamin Konrad, nonostante un dominio netto fino a pochi secondi dal termine della match. Tramite il sistema dei recuperi e vincendo tutti i successivi incontri, è comunque riuscito a salire sul terzo gradino del podio.

Nella Lotta femminile, invece, Francesca Riparelli del G.S. VV.F. “Sorgini” di Roma ha conquistato il terzo posto nella cat. -57kg; stesso risultato per Gaia Nappi del G.S. VV.F. “Ruini” di Firenze nella cat. 65kg.

Buoni risultati anche il G.S. VV.F. “Billi-Masi” di Pisa che, pur non riuscendo con i suoi atleti ad arrivare al podio, ha mostrato una ripresa delle attività dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid.

Da notare, infine, il secondo posto nella cat. -125kg nella lotta stile libero del V.F. Federico Cavanna che, dopo un passato da Judoka di alto livello, si è cimentato in questa per lui nuova disciplina vincendo tutti gli incontri eliminatori, perdendo solamente la finale contro Conyedo Ruano Abraham De Jesus, medaglia di bronzo olimpica.