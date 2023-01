Roma | devastante incendio nel campo rom | distrutti i moduli abitativi | ferito un vigile del fuoco

Spread the love

Ancora un incendio nel campo rom, stavolta in quello di via Luigi Candoni, che vede distrutti moduli abitativi e baracche. A meno di 24 ore di distanza dal rogo che ha colpito il campo nomadi di via Pontina, a Castel Romano, nella sera di martedì, ieri sera, intorno alle 20:30, fiamme alte e fumo nero hanno riempito l’insediamento di via Candoni. Convolti dall’incendio tre moduli abitativi e una baracca. L’intera zona si è riempita di fumo, provocando disagi anche alla circolazione.

Sul posto, per sedare le fiamme, sono dovute intervenire, inviate dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, ben 9 squadre di pompieri, provenienti dai distaccamenti di Ostiense, Eur, Ostia, La Rustica, La pisana e Nomentano, coordinate dal funzionario di guardia.

Ilcorrieredellacitta.com

.