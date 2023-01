Fiamme al campo rom della motorizzazione, intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Pochi minuti prima delle 16.00 i vigili del fuoco permanenti di Trento sono stati allertati per un incendio presso il campo abusivo rom della motorizzazione a Trento.

Le fiamme e il denso fumo si sono viste anche dalla tangenziale. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno domato l’incendio mettendo in sicurezza tutto il campo. Sul posto anche la Polizia di Stato per capire da dove sono partite le fiamme. Non si registra nessun ferito.

lavocedeltrentino.it