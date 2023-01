Tragedia nella notte a Trieste, precipita dal tetto

Spread the love

Un trentacinquenne ha perso la vita questa notte a seguito di una caduta accidentale verificatasi dal tetto di un palazzo nel centro di Trieste in zona via Trento. Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi prestati dall’equipaggio dei sanitari di un’automedica e di un’ambulanza Als inviate subito sul posto dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Per l’uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. (triestecafe.it)

Gli investigatori stanno accertando se l’accaduto sia conseguenza di un incidente o di un atto volontario. Secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco, parte della recinzione del terrazzo sarebbe danneggiata (Frosinone News)

Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Secondo quanto riferito inizialmente dalla Sores si sarebbe trattato di una caduta accidentale. (Il Messaggero Veneto)