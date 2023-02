Cane pompiere avvelenato in caserma: addio a Solovino

Spread the love

I vigili del fuoco di Chimaltenango, un comune del Guatemala, capoluogo del dipartimento omonimo, sono in lutto per la tragica scomparsa di un collega che tutti amavano e rispettavano. Solovino, il cane pompiere, è stato avvelenato in caserma. I suoi amici umani non hanno potuto far niente per salvargli la vita. E ora piangono un amico fedele, un compagno leale, un collega già definito da molti un eroe.

I pompieri avevano trovato Solovino abbandonato in mezzo a una strada. Subito avevano deciso di adottarlo, facendolo diventare un vigile del fuoco come loro. I suoi colleghi nei giorni scorsi ne hanno annunciato la scomparsa. Solovino è morto improvvisamente. Quasi certamente avvelenato.

