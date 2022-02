Video – traghetto Euroferry Olympia: trovato uomo carbonizzato sulla nave in fiamme. I Vigili dei Vigili del fuoco cercano i dispersi

Spread the love



OGGINOTIZIE.IT –

La ricerca dei dispersi all’”Euroferry Olympia” sta prendendo una brutta piega, dopo che purtroppo, dopo due giorni di ricerche, il corpo di un uomo greco è stato ritrovato sulla nave in fiamme al largo di Corfù . Secondo l’annuncio ufficiale dei vigili del fuoco, “il corpo di un uomo è stato estratto dagli agenti dei vigili del fuoco presso ‘Euroferry Olympia’. “Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso”. Si tratta di un camionista di 58 anni, il cui corpo è stato identificato dai suoi parenti. È stato trovato nel garage 2 dell’Euroferry Olympia in fiamme. Secondo le informazioni di MEGA, lo sfortunato uomo è stato identificato dal figlio per un ciondolo e un tatuaggio che aveva sul corpo..

Ora, i dispersi ammontano a 10, dal momento che oggi, oltre all’uomo che è stato trovato morto, era stato trovato un 21enne vivo. Uomini dei vigili del fuoco e dell’EMAK sono saliti a bordo della nave e stanno controllando i punti sicuri della nave, e in particolare i punti in cui non si sono sviluppati grandi carichi termici all’esterno e all’interno, come trasmesso da ERT.