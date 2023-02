Auto contro furgone, incidente sulla statale: morte tre donne, un ferito grave nel Tarantino

Spread the love

L’incidente ha visto coinvolti un’auto e un furgone che si sono scontrati violentemente, senza lasciare scampo alle tre vittime. Per loro inutili i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 intervenuti sul posto. E la scena che si è presentata davanti ai soccorritori è stata davvero drammatica: la vettura rossa, una Giulietta, e il furgone bianco erano completamente distrutti nella parte anteriore. La macchina, in particolare, nell’impatto è finita con le ruote posteriori sul guardrail che delimita la carreggiata. I pompieri hanno dovuto estrarre gli occupanti dalle lamiere contorte dei mezzi, prima di affidarli ai sanitari, ma per tre di loro non è stato possibile fare nulla. Due erano già morti mentre un terzo è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo.

