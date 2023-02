Campania: crolla cancello di ferro, feriti operai di 40 e 25 anni

Spread the love

Sono rimasti feriti in varie parti del corpo un 40enne di Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino) e un suo collega di 25 anni.

Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma avrebbero subito numerose fratture. Sul posto Vigili del Fuoco, carabinieri e ambulanze del 118 che hanno trasferito in ospedale i due feriti. Da quanto si apprende, il cancello in fase di apertura è uscito dai binari rovinando addosso ai due operai.

L’azienda si trova in via Pianodardine, la strada che costeggia il nucleo industriale di Avellino. Il cancello proteggeva un’area adibita a parcheggio degli automezzi dell’azienda che lavora nel settore della logistica e dei trasporti. (ANSA)

