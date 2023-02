La lotta alla mafia non finisce con l’arresto di un boss

Spread the love

Ho provato felicità e soddisfazione nel momento dell’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da trent’anni. Ho provato anche un senso di liberazione da un incubo che durava da parecchi anni e ho provato gratitudine per le forze di polizia e per i magistrati che hanno raggiunto dopo un lavoro intenso avuto questo risultato. Però il contrasto alla mafia ma anche alla mentalità che permette il diffondersi di questo virus che infetta la società siciliana, va fatto non solo con gli interventi della magistratura e delle forze di polizia, ma creando un cordone sanitario attorno all’organizzazione mafiosa, con una rivoluzione morale che denunzi l’idolatria del potere, del denaro e della violenza che stanno alla base della mafia.

interris.it