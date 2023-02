Mezzo milione di israeliani negli insediamenti in Cisgiordania. I palestinesi: “Coloni illegali”. Ma il governo Netanyahu punta all’annessione

Spread the love

GERUSALEMME – Hanno superato il mezzo milione gli israeliani che vivono in Cisgiordania. Ad annunciarlo, in un rapporto ripreso tra l’altro dalla Associated Press, il sito West Bank Jewish Population Stats, in un documento compilato dall’ex parlamentare Yaakov “Ketzaleh” Katz in base alle statistiche del Ministero dell’Interno.

“Abbiamo raggiunto un traguardo enorme,” ha commentato Baruch Gordon, il direttore del gruppo e un residente dell’insediamento di Beit El. “Siamo qui per restare.”

La cifra precisa – 502,991 abitanti – segna una crescita di oltre il 15% in cinque anni e non comprende gli israeliani che abitano nei quartieri a Est di Gerusalemme, che, sebbene secondo la comunità internazionale vadano considerati anch’essi parte della Cisgiordania, godono di uno status diverso sotto la legge israeliana. Nel 1980 infatti Israele ha proclamato la città unita come sua capitale, segnando di fatto l’annessione delle aree in precedenza fuori dalla cosiddetta Linea verde stabilita con l’armistizio del 1949 ma situate entro i confini municipali.

