Vanno a fuoco le rotoballe di paglia: incendio in un capannone di Mercato Saraceno

Alle ore 15.13 del 5 febbraio due squadre del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena e due del distaccamento di Bagno di Romagna, sono intervenute in località Ciola nel comune di Mercato Saraceno per un incendio in un capannone agricolo. Le squadre sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio del capannone che conteneva rotoballe di paglia, limitandone l’estensione ai fabbricati adiacenti. Non si segnalano danni alle persone. Presenti sul posto anche i Carabinieri.

