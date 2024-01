VIDEO – Donna e 6 bambini salvati dall’incendio di una casa nel Minnesota

Spread the love

ST. PAUL, Minnesota – I vigili del fuoco hanno saalvato sei bambini e una donna da una casa di St. Paul mercoledì mattina e sono stati portati in ospedale con alcuni in condizioni critiche.

I vigili del fuoco sono stati chiamati all’1:30 per un incendio in una casa residenziale nel quartiere di Payne-Phalen e hanno scoperto sette persone all’interno dell’abitazione in Arkwright Street vicino a Maryland Avenue. “Le condizioni di alcuni degli occupanti hanno richiesto la RCP immediata e l’intervento dei paramedici dei vigili del fuoco di St. Paul”. Sono stati portati in ambulanza all’ospedale regionale. I bambini abbiano meno di sette anni, ha detto Farina.

VIDEO