Incidente mortale lungo la A20, si schiantano contro muro e si ribaltano con l’auto: 2 morti

PALERMO – Ancora sangue lungo le strade siciliane. Un incidente mortale si è verificato intorno alle 15,15 sull’A20 Messina-Palermo. Secondo i primi accertamenti, un’auto – Cupra Formentor – si sarebbe schiantata ad alta velocità contro un muro e poi si sarebbe ribaltata

Vani i soccorsi per un uomo e una donna a bordo del mezzo. Entrambi sono deceduti a seguito del forte impatto. Nello specifico, l’incidente si è verificato in direzione Palermo, al km 16.900, proprio dopo la galleria Telegrafo.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Vani i soccorsi per le due donne.

Sono intervenute anche le squadre di assistenza al traffico di Autostrade Siciliane, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i servizi sanitari. Non si sono registrati forti disagi al traffico.

Anche Autostrade Siciliane esprime il proprio più sentito cordoglio per la tragedia e vicinanza ai familiari delle vittime.

