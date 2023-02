Un uomo rimasto schiacciato da un macchinario a seguito di ribaltamento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente svolto dai vigili del fuoco del distaccamento di Erba oggi alle 16 per infortunio sul lavoro in Erba via Resegone presso Lariofiere. Un uomo classe 2001 è stato interessato dallo schiacciamento di un macchinario a seguito di ribaltamento riportando alcune lesioni che rendevano necessario l’avvio presso l’ospedale di Varese.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento