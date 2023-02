VOGHERA: Operaio si sente male. Soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco

Spread the love

Ambulanze e Vigili del fuoco questa mattina in soccorso di un lavoratore. E’ accaduto questa mattina intorno alle10 in un’azienda di Voghera con sede in strada Torremenapace.

Ad essere soccorso un 42enne che era è stato colto da malore, rimanendo bloccato in cima ad una scala di servizio.

Sul posto, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, si sono recati i sanitari del 118 e due ambulanze, fra cui quella della Cri di Voghera. Con loro i vigili del fuoco iriensi, che hanno calato l’operaio fino a terra permettendo così l’intervento dei medici. Il 42enne è stato portato all’ospedale di Voghera in codice giallo.

vogheranews.it