Volpe ferita sulla ferrovia salvata dai vigili del fuoco

ANSA) – BOLZANO, 07 FEB – I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono intervenuti lunga la linea ferroviaria del Brennero per recuperare una volpe selvatica rimasta incastrata in un pozzo lungo i binari.



Un macchinista ha notato l’animale in difficoltà ed ha dato l’allarme.

I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il luogo in cui si trovava la volpe, hanno potuto estrarre l’animale ferito che è stato consegnato, sotto la supervisione del veterinario, al guardiacaccia e, infine, portato al rifugio per animali “Sill” a Bolzano dove attualmente si trova.

La circolazione ferroviaria non ha subito disagi a causa dell’intervento. (ANSA).