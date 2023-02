Sfrattato da casa, dà fuoco alla palazzina. L’ufficiale giudiziario “beffato”

Spread the love

Succede a Castelnuovo di Porto: salvate dai Vigili del Fuoco 12 famiglie

Sapeva che l’ufficiale giudiziario sarebbe arrivato al mattino per lo sfratto forzoso così dà fuoco alla palazzina nella quale viveva. I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 53enne, originario di Napoli e con precedenti, gravemente indiziato del reato di incendio doloso aggravato.

Nella notte precedente, era scoppiato un incendio dopo che qualcuno, utilizzando del liquido infiammabile, aveva dato fuoco alle porte di ingresso di tre appartamenti di una palazzina ed un garage non attiguo alle abitazioni e solo l’immediato intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha consentito di evacuare in tempo l’intero stabile e mettere in salvo 12 famiglie.

L’immobile è stato avvolto da un fitto fumo che saliva sino al terzo piano. Ma per fortuna le fiamme non si sono propagate all’interno dell’edificio, dove erano state piazzate anche delle taniche di benzina ed altri materiali altamente infiammabili, oltre alla bombola del gas presente nell’autorimessa

affaritaiani.it