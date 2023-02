Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DE FUOCO DELLA LOMBARDIA

Il 9 febbraio u.s. si è svolto l’aggiornamento annuale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Lombardia.

La giornata formativa, realizzata da Regione Lombardia con il supporto della Scuola Superiore di Protezione Civile di PoliS-Lombardia e del CNVVF, si è svolta presso l’Eliporto Pighét, sito in Comune di Ranica (BG), ed è stata suddivisa in una sessione teorica ed una pratica.

L’Ufficio Servizio AIB della Direzione Regionale VVF Lombardia ha collaborato all’organizzazione dell’intera giornata, e, di intesa con gli esperti della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’antincendio Boschivo presenti in loco, al coordinamento operativo delle fasi di attivazione e di impiego della risorsa aerea su una scenario di incendio simulato.

Durante la sessione pratica, in particolare, ha operato “Nuvola Rossa” un elicottero Erickson S64F dei Vigili del Fuoco afferente alla flotta aerea di Stato gestita dal COAU (Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento di Protezione Civile), il quale ha effettuato una serie di manovre di sgancio nelle aree vegetate e boscate limitrofe atte a chiarire le potenzialità in diversi tipi di scenario di incendio.

La sessione in aula nel pomeriggio ha visto coinvolti i piloti degli Erickson S64F, degli aerei Canadair CL415 e della flotta aerea regionale (composta da elicotteri antincendio boschivo) ed inoltre due DOS, che hanno condiviso strategie e tattiche adottate nel corso di due incendi gravi dell’anno 2022.

L’Ufficio per la pianificazione e il coordinamento del servizio AIB e l’Ufficio per l’impiego della flotta aerea AIB della Direzione Centrale per l’Emergenza hanno garantito sia l’impiego dell’elicottero S64 che il coinvolgimento degli equipaggi dei mezzi COAU.

La giornata di aggiornamento, apprezzata dalla gran parte dei partecipanti, ha rappresentato un’ottima occasione di crescita e di rafforzamento del sistema integrato AIB lombardo, che si prepara alle sfide della campagna AIB invernale 2023 in un contesto di riscaldamento globale, che porta talora allo sviluppo di eventi di incendio particolarmente gravi.

VIDEO