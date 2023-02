Soccorso a turista caduta sul sentiero della strada antica da Como a Blevio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati chiamati oggi alle 15.40 in supporto al 118 per il soccorso ad una giovane turista che, caduta sul sentiero della strada antica da Como a Blevio, riportava una sospetta frattura ad una caviglia ed era impossibilitata a proseguire. Gli specialisti VVF SAF del comando una volta raggiunta l’infortunata provvedevano al recupero per poi affidarla alle cure dei sanitari