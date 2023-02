Concorsi Polizia e Vigili del Fuoco, assunzioni più semplici: ecco cosa sta per cambiare

Spread the love

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un emendamento che potrebbe rendere più semplice per lo Stato assumere nei corpi di Polizia, Vigili del fuoco e Forze armate.

È stato infatti approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato un emendamento legato al decreto Milleproroghe che intende snellire, velocizzare e semplificare le assunzioni nei corpi di Polizia, Vigili del fuoco, Forze armate, personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile. Vediamo cosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Concorsi più semplici e veloci: cosa sta per cambiare

Le modalità di semplificazione della burocrazia saranno decise successivamente dal ministero ma se l’emendamento dovesse passare anche alla verifica dell’aula sarebbe un importante passo avanti.

Per capire cosa potrebbe cambiare è possibile riprendere un altro emendamento molto simile che era stato presentato nell’ambito del decreto Pnrr e che prevedeva innanzitutto di sostituire le prove dei concorsi, quella scritta e quella orale, con una sola prova con quiz a scelta multipla. Si ipotizza anche l’introduzione di strumenti tecnologici che daranno la possibilità di svolgere le prove da diverse località ad esempio con sistemi telematici di videoconferenza. Stessa cosa per i corsi di formazione successivi la cui partecipazione a distanza dovrebbe essere confermata per i candidati così come l’esenzione dalla partecipazione alle lezioni in alcuni casi specifici.

money.it