Almeno otto morti e 12 feriti in un incidente stradale in Vietnam

La collisione tra il furgone e il camion ha causato la morte immediata di sei persone, lasciando quattordici feriti, che sono stati portati in un centro medico. Due dei feriti sono poi morti in ospedale, ha dichiarato il Comitato nazionale per la sicurezza stradale del Vietnam in un comunicato.

Il furgone, che trasportava lavoratori di diverse aziende diretti a una visita medica, si è ribaltato dopo l’urto con il camion in arrivo, che non ha riportato molti danni.

La polizia del distretto di Nui Thanh ha aperto un’indagine per determinare le cause dell’incidente, come riporta il quotidiano “Giao Thong”.

Fonte: (EUROPA PRESS)