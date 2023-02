Video – TERREMOTO TURCHIA, rientrato in Italia il primo team dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

ACCOLTI A ROMA DAL CAPO DIPARTIMENTO LEGA E DAL CAPO DEL CORPO PARISI

Sono atterrati negli aeroporti di Pratica di Mare (RM) e Pisa i due velivoli della Guardia di Finanza che hanno riportato in Italia il contingente di 60 vigili del fuoco che ha operato per sei giorni ad Antiochia, in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto.

Ad accogliere il team a Roma, e a congratularsi con loro per il prezioso lavoro di ricerca e soccorso effettuato in terra turca, il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Guido Parisi ed il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti.

