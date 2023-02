Incidente stradale – conducente di un compattatore della nettezza urbana e due occupanti di una autovettura si scontrano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale del Sinarca – comune di Termoli – dove il conducente di un compattatore della nettezza urbana e due occupanti di una autovettura si scontrano per cause in corso di accertamenti … necessarie operazioni di estricazione da ciascun automezzo per tutti i coinvolti nell’evento, da parte della squadra vigili del fuoco di Termoli…i feriti presi in cura da personale medico 118 intervenuto , venivano immediatamente trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli…. uomini della polizia stradale e municipale del medesimo comune sul posto per quanto di propria competenza…